Система слежения за комментариями граждан в соцсетях внедрена в Чувашии

Чебоксары, , 11:45 — REGNUM Органы власти в Чувашии внедряют систему мониторинга «Инцидент менеджмент», которая предполагает управление реакцией на негативные мнения и информационные поводы в социальных сетях. Она позволяет «вовремя реагировать» на наиболее обсуждаемые инциденты, «выставив с администрацией главы (Чувашии) систему управления этими инцидентами». Под работу с этой системой в каждом министерстве республики есть «ответственный человек». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на заседании регионального правительства министр информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Михаил Анисимов, отчитываясь о работе министерства.

Глава мининформполитики сообщил, что в прошлом году «новым направлением» деятельности стало внедрение информационной системы «Инцидент менеджмент».

«12 ноября 2018 года мы начали внедрять эту систему. То есть это система, которая позволяет мониторить нам социальное самочувствие наших граждан в пяти основных социальных сетях — «Вконтакте», «Фейсбуке», «Инстаграмме», «Твиттере» и «Одноклассниках». Система позволяет не просто смотреть, какие инциденты обсуждаются нашими гражданами в социальных сетях, но и соответственно вовремя на них реагировать, выставив с администрацией главы и вместе с вами систему управления этими инцидентами. Вы знаете, что в каждом министерстве есть ответственный человек, который практически в течение суток даёт вопросы… — почти по Фрейду оговорился министр Михаил Анисимов, — ответы на те негативные моменты, которые появляются в сети интернет о деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в Чувашской Республике».

В официальном релизе слова министра обрели довольно вольную трактовку:

«Министр сообщил участникам заседания о начале системной работы с сообщениями граждан в интернет-сообществах. Чтобы оперативно отслеживать информационные поводы в социальных сетях и реакцию населения на действия властей, в Чувашии внедрена система «Инцидент Менеджмент». Она отбирает в социальных медиа значимые сообщения: негатив, жалобы, вопросы, отзывы, благодарности.

«Внедрение системы позволяет установить прямой диалог между населением и властью, выявлять болевые точки, оперативно устранять недостатки в сфере благоустройства, ЖКХ, дорожной инфраструктуры и так далее», — цитирует Михаила Анисимова его пресс-служба».

О том, сколько средств из республиканского бюджета потрачено на закупку данной системы, каковы текущие расходы и новые траты на дальнейшее внедрение, на заседании правительства не сообщалось.

Отметим, что в прошлом году Кремль инициировал запуск программы отслеживания реакции региональных властей на жалобы жителей в социальных сетях «Инцидент менеджмент», на 2019 год было запланировано её распространение по всей стране. Сообщалось, что это автоматическая информационная система управления реакцией на негативные обсуждения и информационные поводы в социальных сетях. Уточнялось, что посты по одной теме объединяются в один блок («инцидент»), в этом случае ответ органов власти должен автоматически отправляться ко всем сообщениям по этой теме во все пять соцсетей. Предполагается, что регионы должны заказывать систему напрямую у производителя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года в соцсети попало письмо из управления образования администрации Чебоксар с циркуляром о назначении в школах города ответственных «за проведение мониторинга социальных сетей». В мэрии Чебоксар подтвердили наличие такого письма, пояснив, что это делается с целью профилактики подростковой преступности и преступлений в отношении детей, а также выявления так называемых «групп смерти».

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