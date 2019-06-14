На пост губернатора Мурманской области претендуют пять человек

Мурманск, , 11:39 — REGNUM Список кандидатов на пост губернатора Мурманской области пополнился представителем КПРФ — на выборы от партии идет депутат областной Думы Михаил Антропов.

Как сообщили ИА REGNUM в областном избиркоме, документы на участие в выборах подал также мурманчанин Николай Дмитренко, возглавляющий мурманскую организацию «Российского союза ветеранов Афганистана». На выборы Дмитренко идёт как самовыдвиженец.

Помимо этого о своем участии в выборах избирком уведомили представитель Гражданской платформы Виталий Измайлов и кандидат от Партии пенсионеров Геннадий Тупикин.

Как сообщало ИА REGNUM, первым документы в избирком подал врио губернатора Андрей Чибис.

Напомним, выборы губернатора Мурманской области намечены на 8 сентября.