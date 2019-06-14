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На пост губернатора Мурманской области претендуют пять человек

Политика

В списке кандидатов — представители четырех политических сил и один самовыдвиженец

Мурманск, 14 июня 2019, 11:39 — REGNUM  Список кандидатов на пост губернатора Мурманской области пополнился представителем КПРФ — на выборы от партии идет депутат областной Думы Михаил Антропов.

Как сообщили ИА REGNUM в областном избиркоме, документы на участие в выборах подал также мурманчанин Николай Дмитренко, возглавляющий мурманскую организацию «Российского союза ветеранов Афганистана». На выборы Дмитренко идёт как самовыдвиженец.

Помимо этого о своем участии в выборах избирком уведомили представитель Гражданской платформы Виталий Измайлов и кандидат от Партии пенсионеров Геннадий Тупикин.

Как сообщало ИА REGNUM, первым документы в избирком подал врио губернатора Андрей Чибис.

Напомним, выборы губернатора Мурманской области намечены на 8 сентября.

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Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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