Бату Хасиков потребовал найти виновных в избиении калмыка в Волгограде

Элиста, , 11:37 — REGNUM Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков направил официальный запрос в правоохранительные органы Волгограда с просьбой провести тщательное расследование и найти виновных в избиении жителя Элисты, разговаривавшего на калмыцком. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.

«Недопустимо оставлять без ответа проявления бытового расизма!» — подчеркнул Хасиков.

Он также возмутился тем, что преступление произошло именно в Волгограде — городе с тяжёлой военной историей, защищали который в годы Великой Отечественной войны люди совершенно разных национальностей. «В 1942 году мой дед погиб в Волгограде, защищая город от нацистов», — отметил глава Калмыкии.

https://www.instagram.com/p/ByqjSeEIGGv/

Как сообщает «Волгоград Онлайн», пострадавший от неизвестных житель Элисты Дорджи Манджиев был избит в Советском районе Волгограда, куда он приехал на собеседование, после того, как заговорил по телефону на родном языке. Со слов Манджиева, к нему подошли двое молодых людей, потребовали прекратить разговаривать на «тарабарщине» и убираться в Киргизию. Даже после объяснений о том, что он живёт в Калмыкии, мужчина был повален на землю и получил несколько ударов по голове и животу.

«Если честно, я до сих пор не могу отойти от шока — не могу поверить, что в городе, который победил фашизм, может такое произойти», — цитирует издание пострадавшего.

ᅠ