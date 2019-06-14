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Глава МВД Британии заявил о необходимости дискуссии по Brexit

Политика

Борис Джонсон, кандидата на замещение Терезы Мэй на посту премьер-министра Великобритании, призвали быть смелее и открыто общаться со СМИ

Глава МВД Британии заявил о необходимости дискуссии по Brexit
Иллюстрация: Www.jeremyhunt.org
Джереми Хант

Лондон, 14 июня 2019, 11:48 — REGNUM  Борис Джонсон, кандидат на замещение Терезы Мэй на посту премьер-министра Великобритании, должен быть смелее и открыто общаться со СМИ. Об этом один из его главных соперников сказал в пятницу, 14 июня, передает агентство Reuters.

Джереми Хант, министр иностранных дел Великобритании, сказал, что необходимо провести дискуссию по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit) и о планах лидирующих кандидатов за выход из Brexit.

«У нас могут быть эти дебаты, только если наш лидер в этой кампании станет немного смелее с точки зрения выхода в СМИ, участия в дебатах, в телевизионных дебатах», — сказал Хант радио BBC.

«Если вы хотите стать премьер-министром Соединенного Королевства, вы должны выйти туда и изложить свои доводы. Что бы сказал Черчилль, если бы кто-то, кто хочет быть премьер-министром Соединенного Королевства, скрывался от средств массовой информации, не принимая участия в этих больших мероприятиях», отметил он.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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