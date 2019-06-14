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Водная блокада Крыма приведет к катастрофе на Украине — экс-депутат Рады

Политика

Последствия «никому не нужной блокады» придется устранять годами, подчеркнул Журавко

Киев, 14 июня 2019, 11:37 — REGNUM  Экологической катастрофой и эпидемиями грозит обернуться для Херсонской области Украины водная блокада Крыма, проводимая Киевом. Об бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко написал на своей странице в «Вконтакте».

Журавко указал на засаливание плодородной земли, обезвоживание, попадание канализационных стоков и химических соединений в подземные грунтовые воды. До 2014 года в регионе работала и обслуживалась дренажная система, однако теперь Северо-Крымский канал заблокирован, и воде некуда уходить, даже если восстановить работу насосов.

«Уже сегодня надо подниматься, заставить срочно открыть Северо-Крымский канал, восстановить работы всех насосных станций, дренажной системы. Иначе будет беда», — написал Журавко.

Экс-депутат предупредил об опасности распространения кишечных инфекций, чумы и холеры. Последствия «никому не нужной блокады» придется устранять годами, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года Журавко уже предупреждал о пагубных последствия водной блокады Крыма для Украины. Он отмечал, что поселки в низинах подтапливает, а плодородный слой почвы уничтожается водой.

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