Президент Казахстана предложил странам ШОС создать экологическую платформу

Бишкек, , 11:23 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) принять участие в деятельности по защите окружающей среды. Об этом 14 июня сообщили в пресс-службе главы республики.

«Проблема изменения климата является одним из самых злободневных современных вызовов», — считает Токаев.

Он также предложил учредить постоянно действующую платформу для сотрудничества в этой сфере. Президент Казахстана пригласил страны ШОС к сотрудничеству с международным центром зеленых технологий и инвестиционных проектов в городе Нур-Султане.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня в Бишкеке проходит 19-е заседание Совета глав государств — членов ШОС. Во время своего выступления Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на информационной безопасности от террористических угроз.

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