Пятница, 14 Июня 2019 года
11:23:46 МСК

Президент Казахстана предложил странам ШОС создать экологическую платформу

Политика

14 июня в Бишкеке проходит 19-е заседание Совета глав государств – членов ШОС

Бишкек, 14 июня 2019, 11:23 — REGNUM  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) принять участие в деятельности по защите окружающей среды. Об этом 14 июня сообщили в пресс-службе главы республики.

«Проблема изменения климата является одним из самых злободневных современных вызовов», — считает Токаев.

Он также предложил учредить постоянно действующую платформу для сотрудничества в этой сфере. Президент Казахстана пригласил страны ШОС к сотрудничеству с международным центром зеленых технологий и инвестиционных проектов в городе Нур-Султане.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня в Бишкеке проходит 19-е заседание Совета глав государств — членов ШОС. Во время своего выступления Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на информационной безопасности от террористических угроз.

Читайте также: Глава Казахстана предложил создать центр ШОС по информационной безопасности

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить