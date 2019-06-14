Президент Израиля назвал Россию ближайшим союзником

Герцлия , Израиль, , 11:17 — REGNUM Москва является одним из ближайших друзей Иерусалима, заявил президент Израиля Реувен Ривлин, выступая в качестве почетного гостя на приеме по случаю Дня России в Герцлии

По его словам, Россия и Израиль вместе сталкиваются с проблемами и вместе превращают их в возможности. Обе страны вместе борются с терроризмом и силами, которые угрожают стабильности ближневосточного региона, добавил он.

«Мы будем твердо противостоять расизму и ненависти в любой форме, и президент России Владимир Путин является великим союзником в борьбе с антисемитизмом», — заявил Реувен.

Как сообщало иарегнум, в ходе проходящего 4 апреля визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москву, он вместе с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил российских военнослужащих, участвовавших в поисковых мероприятиях, приведших к обнаружению останков Захарии Баумеля, погибшего в бою более 30-ти лет назад.

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