Трамп ошибся с титулом британского принца

Вашингтон, , 11:14 — REGNUM Президент США Дональд Трамп назвал наследника британского престола принца Уэльского Чарльза «принцем китов». Американский лидер допустил ошибку в своем микроблоге в Twitter.

Трамп отметил в сообщении, что ежедневно встречается с зарубежными лидерами и назвал некоторых из них. Вместо «принц Уэльский» — Prince of Wales — глава США написал «принц китов» — Prince of Whales.

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Через некоторое время опечатка была исправлена, однако её уже заметили СМИ и пользователи, принявшиеся публиковать шутки и коллажи на тему «правителя китов». Так, микроблог валлийского портала WalesOnline на некоторое время сменил название на WhalesOnline.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня Трамп совершил трехдневний визит в Великобританию. С ним встретилась королева Елизавета II и другие члены правящей династии.

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