Против досрочных выборов в Раду только сторонники партии Порошенко — опрос

Киев, , 11:22 — REGNUM Досрочные выборы в Верховную раду поддерживают 88% жителей Украины, сказано в результатах опроса, опубликованных социологической группой «Рейтинг» на официальном сайте организации.

«Поддержка досрочных выборов, вера в эффективность будущего парламента и тезис о попытке народных депутатов продлить свои полномочия через обжалование решения о роспуске Верховной рады имеют абсолютную поддержку во всех возрастных, региональных и электоральных группах, за исключением сторонников партии «Европейская солидарность», которые в своём большинстве против досрочных выборов», — сказано в отчёте.

Новый парламент будет более эффективным, чем предыдущий — так считают 67% опрошенных. 82% жителей Украины уверены, что попытки депутатов Рады оспорить решение о роспуске парламента в суде вызвано желанием продлить свои полномочия.

58% опрошенных считают, что указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочных выборах в Раду соответствует и конституции, и настроениям граждан.

Даже если Конституционный суд отменит указ Зеленского, досрочные выборы всё равно должны состояться — так считают 63% опрошенных.

Исследование проводилось с 8 по 12 июня. Всего были опрошены 2500 респондентов.

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