Посол Индонезии в РФ провел пресс-конференцию в Москве

Москва, , 11:33 — REGNUM Посол Индонезии в Российской Федерации и по совместительству в Белоруссии Вахид Суприяди провел пресс-конференцию в посольстве Индонезии в Москве, в ходе которой поприветствовал подготовку к индонезийскому фестивалю, который пройдет летом в Москве, сообщает Antaranews.

Известно, что на пресс-конференции присутствовали также заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Илья Кузьмин и советник по экономическим вопросам посольства Индонезии в Москве Эди Сухарто.

Кроме того, генеральный директор рекламной компании Amarcom Елена Преображенская выступила в качестве партнера посольства Индонезии в Москве по организации фестиваля.

Посол Индонезии пояснил, что четвертый индонезийский фестиваль будет больше, ярче и праздничней, чем предыдущий. Проведение фестиваля на этот раз будет приурочено к 70-летию установления дипломатических отношений между Индонезией и РФ.

По его словам, в фестивале примут участие около тысячи участников из Индонезии, в том числе представители правительства, местных органов власти, бизнесмены и творческие коллективы.

Предполагается, что фестиваль посетят более 140 тысяч человек.

Илья Кузьмин заявил, что правительство Москвы полностью поддерживает посольство Индонезии в Москве в организации фестиваля.

«Фестиваль Индонезии становится все более популярным среди московского сообщества, учитывая рост числа посетителей из года в год. Благодаря этому фестивалю Индонезия может показать красоту своей страны москвичам и другим гражданам России», — отметил Илья Кузьмин.

Как сообщало ИА REGNUM, четвертый индонезийский фестиваль пройдет в парке Красная Пресня в центре Москвы с 1 по 4 августа 2019 года. 1 августа 2019 года состоится бизнес-форум, а с 2 по 4 августа — пройдут праздничные мероприятия.

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