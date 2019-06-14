Екатеринбург, , 11:07 — REGNUM Отказ Екатеринбургской городской думы (ЕГД) принять корректировку бюджета-2019 не есть симптом политического кризиса. Об этом заявил политолог Андрей Русаков корреспонденту ИА REGNUM.

«Дума проявляет свои амбиции и хочет стать политическим игроком. В наших предыдущих реалиях она не играла такой политической роли — даже не все горожане знали о существовании гордумы, она была неким придатком администрации!»— сказал Русаков.

По мнению эксперта, дума предъявила обоснование своей позиции — несогласие с корректировкой бюджета, в частности, с рядом трат. Но есть ли в этом политический компонент, сложно сказать.

«Если это не является политиканством, а претензией на создание сильного дееспособного органа — то это хорошо. Город нуждается в думе, имеющей свои позиции. Попытка создать такую думу заслуживает поощрения», — считает политолог.

В этой ситуации главе Екатеринбурга Александру Высокинскому предстоит приучиться работать с думой по новым правилам, но серьёзные проблемы ему пока не грозят, подчеркнул Русаков.

«Я не думаю, что это завершится отставкой Высокинского и каким-то политическим кризисом. Это было бы чересчур. Нужно научиться слушать друг друга и приходить к компромиссу», — подытожил эксперт.

Напомним, 11 июня 2019 года гордума Екатеринбурга отказалась согласовывать корректировку бюджета-2019. Многие депутаты обвинили мэрию в том, что их пожелания не были восприняты горадминистрацией.

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