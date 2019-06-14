Заммэра Ярославля по экономике станет предприниматель из Перми

Ярославль, , 11:04 — REGNUM Вакантную должность заместителя мэра Ярославля по вопросом социально-экономического развития города может занять Илья Мотовилов. Об этом сообщает портал YarNews со ссылкой на собственные источники.

Мотовилов в настоящий момент является советником мэра Ярославля. Новый чиновник приехал в Ярославль из Перми, где являлся руководителем и учредителем нескольких организаций.

Место заммэра по социально-экономическому развитию стало вакантно после ухода с этого поста ярославца Алексея Торопова. Ожидается, что новый чиновник на этом посту начнет реформы в сфере городской уличной торговли.

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