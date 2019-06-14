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Глава Казахстана предложил создать центр ШОС по информационной безопасности

Политика

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на саммите ШОС в Бишкеке

Глава Казахстана предложил создать центр ШОС по информационной безопасности
Иван Шилов © ИА REGNUM
Касым-Жомарт Токаев

Бишкек, 14 июня 2019, 11:03 — REGNUM  Создание центра Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по информационной безопасности позволит защитить информационное пространство организации. Об этом 14 июня заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ШОС в Бишкеке, сообщили в пресс-службе президента республики.

Глава государства отметил актуальность вопроса обеспечения безопасности в регионе. Токаев подчеркнул, что проблема терроризма дает о себе знать также в глобальной сети.

Президент добавил, что миротворческая деятельность Казахстана способствует укреплению международной и региональной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня в Бишкеке проходит заседание Совета глав государств — членов ШОС. Председателем заседания является президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

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Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС)
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