Жители Эритреи начали антиправительственную кампанию в соцсетях — СМИ

Асмэра, , 11:02 — REGNUM Тысячи жителей Эритреи проводят кампанию, смоделированную по принципу вирусного флешмоба с «ведром ледяной воды», чтобы добиться изменений в однопартийном государстве, передает ВВС Africa.

Они надеются, что свержение президента Судана Омара аль-Башира даст импульс к свержению президента Эритреи Исайяш Aфверки.

Кампания под хэштегом #EnoughInTigrinya на тигриньи, арабском и других языках Эритреи была запущена в социальных сетях молодыми эритрейцами, живущими в основном в Европе и США.

Отмечается, что кампанию начал житель Вашингтона Амануэль Дава, требуя от людей побороть свой страх и выступить против единственного однопартийного государства Африки. Кампания в Фейсбуке и Твиттере отличалась соревновательным форматом. Подобно вирусному флешмобу с «ведром ледяной воды» люди отмечали своих друзей и знаменитостей, чтобы те приняли эстафету и выступили против «репрессий в Эритрее».

Телеканал отмечает, что кампания получила поддержку широкого круга людей — от ветеранов борьбы за независимость до знаменитостей. К ним присоединились такие музыканты как Робел Мишель и Йоханнес Тикабо.

Напомним, президент Эритреи Исайяш пришел к власти в 1993 году.