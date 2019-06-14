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Деятели культуры призвали жителей немецкого Гёрлица не голосовать за АдГ

Политика

Кандидат от «Альтернативы для Германии» является фаворитом на выборах мэра 56-тысячного города

Гёрлиц, Германия, 14 июня 2019, 10:53 — REGNUM  16 июня в самом восточном городе Германии, саксонском Гёрлице состоится второй тур выборов мэра. Ряд деятелей культуры подписал письмо в защиту «открытого и толерантного» города, призывая не допустить победы кандидата от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом пишет газета El Pais.

«Давайте не будем поддаваться ненависти, враждебности и изоляции», — говорится в открытом письме. — (…) Пожалуйста, голосуйте мудро, если вас призывают решать, дорогие граждане и друзья Герлица. Не изменяйте своим убеждениям только потому, что кто-то приходит и говорит, что может решить ваши проблемы».

Свои подписи под текстом поставили немецкие актеры Даниэль Брюль и Том Влашиха, британский режиссер Стивен Долдри, австрийский писатель Даниэль Кельман, продюсер Мишель Симонде Нормье и другие.

В первом туре муниципальных выборов в 56-тысячном Гёрлице победу одержал кандидат от АдГ Себастьян Виппер. За него проголосовали 36,4% избирателей, в то время как кандидата от правящей партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) поддержали 30,3%.

Напомним, партия АдГ была создана в 2013 году и прошла в бундестаг по итогам парламентских выборов 2017 года, став третьей по численности. АдГ является непримиримой оппозицией ХДС и другим парламентским партиям, выступая в первую очередь против нынешней миграционной политики правительства.

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Политическая жизнь Германии
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