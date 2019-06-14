Пятница, 14 Июня 2019 года
10:45:59 МСК

Путин пригласил участников саммита ШОС на 75-летие Победы в Россию

Политика

В 2020 году Москва вместе с партнерами по СНГ планирует организовать масштабную программу торжественных мероприятий

Бишкек, 14 июня 2019, 10:45 — REGNUM  Президент России Владимир Путин пригласил участников саммита Шанхайская организации сотрудничества (ШОС) на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.

По словам главы государства, Россия придает большое значение сохранению памяти и исторической правды об этом величайшем и трагическом событии XX века. В 2020 году Москва вместе с партнерами по СНГ планирует организовать масштабную программу торжественных мероприятий.

«Предлагаем всем представленным здесь государствам принять участие в этой работе», — заявил российский лидер на заседании совета ШОС.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 июня, в столице Киргизии Бишкеке проходит заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Участники саммита обсудят вопросы расширения экономического и гуманитарного сотрудничества стран ШОС, в которую входят Россия, Китай, Индия, Киргизия, Казахстан, Пакистан, Узбекистан и Таджикистан.

Читайте также: В Киргизии началось заседание Совета глав государств ШОС

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить