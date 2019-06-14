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В мэрии Томска прошли обыски

Политика

Возбуждено уголовное дело

Томск, 14 июня 2019, 10:40 — REGNUM  В Томске возбуждено уголовное дело по факту предоставления сфальсифицированных доказательств в областной Арбитражный суд. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Томской области.

«В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся обыски в мэрии Томска и управлении Роспотребнадзора по Томской области, выполняются иные следственные действия», — говорится в сообщении ведомства.

Дело возбуждено на основании материалов регионального УФСБ. По предварительным данным, в 2019 году при рассмотрении в Арбитражном суде Томской области искового заявления по гражданскому делу, сторона ответчика представила в качестве доказательства сфальсифицированные документы.

Расследование продолжается.

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