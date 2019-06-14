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Президент Казахстана предложил странам ШОС создать «пул технопарков»

Политика

14 июня в Бишкеке проходит 19-е заседание Совета глав государств – членов ШОС

Бишкек, 14 июня 2019, 10:43 — REGNUM  Странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо приступить к формированию «пула современных технопарков». Об этом 14 июня заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании совета глав государств ШОС в Бишкеке, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Президент отметил, что ШОС необходимо повышать свою конкурентноспособность путем налаживания отношений с ключевыми многосторонними структурами Евразии.

Токаев считает, что странам ШОС необходимо более эффективно использовать свой потенциал для преодоления негативных тенденций в глобальной экономике, в том числе замедления экономического роста и финансовой нестабильности.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня в Бишкеке проходит 19-е заседание Совета глав государств — членов ШОС. Участники саммита обсудят состояние и перспективы развития организации.

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