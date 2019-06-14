ХАМАС о ситуации в Газе: наше терпение на исходе

Рамалла , , 10:58 — REGNUM Представители палестинского исламистского движения ХАМАС, осуществляющие контроль над территорией сектора Газа, направили в Египет и Организацию Объединенных Наций сообщения о провале перемирия и об ухудшении положения в Газе. Лидеры ХАМАС отметили, что Израилю следует ожидать «неспокойного» периода, если обещания Тель-Авива по достижению договоренностей не будут выполнены. Организация предупредила, что терпение палестинцев подходит к концу. Об этом сообщает саудовское информационное издание Asharq Al-Awsat.

В свою очередь, начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Авив Кохави на днях провел встречу с главами палестинских общин сектора Газа, заявив о достижении относительного спокойствия вдоль палестино-израильской границы. Генерал-лейтенант отметил, что сокращение пограничных вооруженных столкновений является показателем эффективности попыток достижения политических договоренностей с палестинскими группировками в Газе.