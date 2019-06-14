Марокко: стороны ливийского кризиса должны выработать совместные решения

Рабат, , 11:23 — REGNUM Министр иностранных дел Марокко Насер Бурита заявил, что ливийский кризис находится в критической стадии, поэтому все непосредственные стороны конфликта должны принять необходимые совместные меры, направленные на его решение.

Глава внешнеполитического ведомства Марокко отметил, что условия Схиратского соглашения по обеспечению формирования высшего исполнительного легитимного органа власти в Ливии могут быть выполнены исключительно при наличии приверженности всех ливийских сторон к их осуществлению. Об этом сообщает марокканское информационное издание MAP.

Глава марокканского МИДа заявил, что важные положения принятой дорожной карты по урегулированию ливийского кризиса не были реализованы по причине незаинтересованности основных сторон конфликта, что привело к ухудшению ситуации в стране. Бурита особо подчеркнул, что Марокко считает достижение стабильности в Ливии и учет интересов жителей страны своим внешнеполитическим приоритетом. Он отметил, что безопасность и мир отвечают интересам не только ливийцев, но и всех стран региона.