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Минобороны Турции: США отходят от духа союзнических отношений

Политика

Министерство обороны Турции получило предложения США по С-400

Минобороны Турции: США отходят от духа союзнических отношений
Иллюстрация: Mil.ru
Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф»

Анкара, 14 июня 2019, 10:59 — REGNUM  Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар в азербайджанском городе Габала, куда он отправился для участия в 7-ой трехсторонней встрече глав минобороны Азербайджана, Грузии и Турции, заявил, что письмо касательно поставки в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400, присланное исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом, не соответствует духу союзнических отношений, и что Турция приготовила на него соответствующий ответ.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар отметил, что в письме Шанахана США выражали стремление найти решение существующих проблем в рамках стратегического партнерства и поддержания всестороннего сотрудничества в сфере безопасности, а также подчеркивалась важность дальнейшего продолжения переговоров. Министр продолжил: «Соответственно, мы проводим необходимую работу, готовим необходимый ответ. В ближайшее время мы отправим им наш ответ. Кроме того, в конце июня 2019 года в Брюсселе состоится заседание глав министерств обороны стран-членов НАТО. Там мы также проведем встречу с исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом».

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Зарубежная хроника
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