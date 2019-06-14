МИД Турции: мы ответим на провокации в Идлибе

Анкара, , 11:25 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом в Анкаре заявил, что Турция осуждает тесное сотрудничество Франции и террористов из Отрядов народной обороны в Сирии. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил, что Отряды народной обороны, действующие на севере Сирии, являются ответвлением террористической организации Рабочая партия Курдистана. Он также сказал: «На фоне активных шагов Турции по борьбе с РПК, Франция продолжает сотрудничать с Отрядами народной обороны. Ее позиция представляет угрозу целостности и будущему Сирии». Комментируя сообщения о достижении договоренности по вопросу перемирия в зоне деэскалации в Сирии, министр подчеркнул, что о полном прекращении огня в Идлибе говорить ещё рано. В частности, он назвал преднамеренным минометный обстрел одного из наблюдательных пунктов Вооруженных сил Турции в зоне деэскалации в Сирии. Мевлют Чавушоглу предупредил: «Если подобное повторится, Турция примет ответные меры».