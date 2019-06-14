Пятница, 14 Июня 2019 года
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Турция осудила ракетный обстрел хуситами саудовского аэропорта

Политика

Инцидент произошел в городе Абха

Анкара, 14 июня 2019, 10:27 — REGNUM  Министерство иностранных дел Турецкой Республики осудило ракетный удар хуситов по аэропорту города Абха в Саудовской Аравии. В заявлении турецкого внешнеполитического ведомства говорится: «Мы осуждаем ракетную атаку, совершенную 12 июня 2019 года на аэропорт Абха в Королевстве Саудовская Аравия, в результате которой множество людей получили ранения».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, 12 июня хуситы выпустили ракету по аэропорту саудовского города Абха, в результате чего ранения получили 26 человек. МИД Турции пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе ракетного удара. В заявлении подчеркивается, что Турция настойчиво призывает воздерживаться от любых насильственных действий и провокаций, способных нанести ущерб продолжающимся усилиям ООН по поиску политического решения кризиса в Йемене.

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Зарубежная хроника
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