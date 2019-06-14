Индия предложила провести международный саммит по борьбе с терроризмом

Нью-Дели, , 10:26 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил созвать международный саммит по борьбе с терроризмом. Об этом он заявил на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в столице Киргизии Бишкеке.

«Индия призывает к проведению международного саммита по борьбе с терроризмом», — заявил Моди.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 июня, в Бишкеке стартовало 19-е заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Участники саммита обсудят состояние и перспективы развития ШОС, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.

Читайте также: Нарендра Моди высоко оценил потенциал ШОС