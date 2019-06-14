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Глава Индонезии отправился с рабочим визитом на Бали

Политика

В ходе визита президент выдаст свидетельства о правах на землю жителям острова в регентстве Бангли

Джакарта, 14 июня 2019, 10:23 — REGNUM  Президент Индонезии Джоко Видодо в сопровождении первой леди страны Ирианы Джоко Видодо совершил рабочий визит на Бали 13 июня, сообщает Antaranews.

Представитель службы протокола, прессы и средств массовой информации секретариата президента Бей Мачмудин заявил, что президент и его окружение прибыли в международный аэропорт Нгурах-Рай индонезийской провинции Бали в 20:45 по местному времени.

Ожидается, что в ходе визита на Бали президент Джоко Видодо выдаст свидетельства о правах на землю жителям острова в регентстве Бангли и посетит туристическую зону, водохранилище Муара Нуса Дуа, в городе Денпасар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор индонезийской провинции Бали Уайан Костер поздравил президента Индонезии Джоко Видодо с переизбранием, выразив надежду, что глава государства будет и дальше стремится развивать страну.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Бали о победе Видодо на президентских выборах: «Мы счастливы»

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Внутренняя политика Индонезии
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