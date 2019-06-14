Глава Индонезии отправился с рабочим визитом на Бали

Джакарта, , 10:23 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо в сопровождении первой леди страны Ирианы Джоко Видодо совершил рабочий визит на Бали 13 июня, сообщает Antaranews.

Представитель службы протокола, прессы и средств массовой информации секретариата президента Бей Мачмудин заявил, что президент и его окружение прибыли в международный аэропорт Нгурах-Рай индонезийской провинции Бали в 20:45 по местному времени.

Ожидается, что в ходе визита на Бали президент Джоко Видодо выдаст свидетельства о правах на землю жителям острова в регентстве Бангли и посетит туристическую зону, водохранилище Муара Нуса Дуа, в городе Денпасар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор индонезийской провинции Бали Уайан Костер поздравил президента Индонезии Джоко Видодо с переизбранием, выразив надежду, что глава государства будет и дальше стремится развивать страну.

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