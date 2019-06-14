Агентство Казахстана по делам госслужбы возглавила Анар Жаилганова

Нур-Султан, , 10:22 — REGNUM Председателем нового агентства Казахстана по делам государственной службы стала Анар Жаилганова. Соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщили 14 июня в пресс-службе главы государства.

В марте 2016 года Жаилганова была выбрана депутатом Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана от правящей партии «Нур Отан», входила в комитет по финансам и бюджету.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разделил агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции на два независимых органа.

Агентство по борьбе с коррупцией возглавил прежний глава антикоррупционного ведомства Алик Шпекбаев.

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