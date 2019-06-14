«Партия пенсионеров России» ликвидирована по иску Минюста

Москва, , 10:29 — REGNUM Политическая партия «Партия пенсионеров России», не принимавшая участия в выборах на протяжении семи лет, ликвидирована решением Верховного суда РФ. Сведения об этом опубликованы на сайте суда.

С иском о ликвидации партии в суд обратилось Министерство юстиции. Иск удовлетворен полностью, отмечено в карточке дела.

Председатель партии Николай Чеботарев заявил, что обжаловать решение суда не собирается. Он отметил, что не знает о ликвидации партии и занят другими делами.

«Суд закрыл и закрыл, у меня хватает и без этого работы», — сказал Чеботарев ТАСС.

«Партия пенсионеров России» была основана в 2012 году председателем комитета Совета Федерации по социальной политике Валерием Рязанским.

Отметим, участие в выборах по меньшей мере раз в семь лет является одним из обязательных требований к политическим партиями в России. После ликвидации партия теряет право участия в выборах.