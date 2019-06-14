Парламент Сирии одобрил передачу порта Тартус под контроль России на 49 лет

Дамаск, , 11:03 — REGNUM 13 июня сирийский парламент ратифицировал законопроект о передаче крупнейшего порта страны Тартус под управление российской фирмы на 49 лет. Об этом сообщает египетское новостное издательство Al Ahram.

Напомним, что сделка между Дамаском и российской компанией «Стройтрансгаз» по управлению, расширению и эксплуатации порта Тартус была впервые согласована в конце апреля 2019 года.

Это является очередным примером в ряду выгодных сделок Дамаска и Москвы, которая располагает в Тартусе военно-морской базой и является ключевым союзником президента Башара Асада.

Утвержденный законопроект, который еще должен быть одобрен президентом Сирии, предусматривает создание совета директоров для контроля за управлением и работой порта, а также ряда вспомогательных ведомств.