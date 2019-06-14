Пятница, 14 Июня 2019 года
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Парламент Сирии одобрил передачу порта Тартус под контроль России на 49 лет

Политика

Сделка с российской компанией «Стройтрансгаз» по управлению портом была впервые согласована в конце апреля 2019 года

Дамаск, 14 июня 2019, 11:03 — REGNUM  13 июня сирийский парламент ратифицировал законопроект о передаче крупнейшего порта страны Тартус под управление российской фирмы на 49 лет. Об этом сообщает египетское новостное издательство Al Ahram.

Напомним, что сделка между Дамаском и российской компанией «Стройтрансгаз» по управлению, расширению и эксплуатации порта Тартус была впервые согласована в конце апреля 2019 года.

Это является очередным примером в ряду выгодных сделок Дамаска и Москвы, которая располагает в Тартусе военно-морской базой и является ключевым союзником президента Башара Асада.

Утвержденный законопроект, который еще должен быть одобрен президентом Сирии, предусматривает создание совета директоров для контроля за управлением и работой порта, а также ряда вспомогательных ведомств.

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Зарубежная хроника
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