Африканский союз и США стали посредниками в разрешении кризиса в Судане

Хартум, , 11:14 — REGNUM 13 июня представитель Африканского союза прибыл в столицу Судана, город Хартум. Как сообщает саудовская ежедневная газета Ash-SharkAl-Ausat, лидеры протестного движения в Судане обвиняли правительство военных в том, что они преследуют протестующих.

Кроме того, 13 июня был назначен специальный посланник США в Судане, который встретится с «верхушкой военной власти» Судана, чтобы добиться мирного разрешения кризиса между военными и протестующими.

Вашингтон последовательно настаивал на власти гражданских лиц после свержения Башира и в среду назначил дипломата Дональда Бута специальным посланником в Судане.

11 апреля 2019 года в Судане произошел военный переворот, в ходе которого был отстранен от руководства президент Омар аль-Башир.