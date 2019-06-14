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Африканский союз и США стали посредниками в разрешении кризиса в Судане

Политика

Представители Африканского союза и США пытаются добиться мирного урегулирования конфликта в Судане

Хартум, 14 июня 2019, 11:14 — REGNUM  13 июня представитель Африканского союза прибыл в столицу Судана, город Хартум. Как сообщает саудовская ежедневная газета Ash-SharkAl-Ausat, лидеры протестного движения в Судане обвиняли правительство военных в том, что они преследуют протестующих.

Кроме того, 13 июня был назначен специальный посланник США в Судане, который встретится с «верхушкой военной власти» Судана, чтобы добиться мирного разрешения кризиса между военными и протестующими.

Вашингтон последовательно настаивал на власти гражданских лиц после свержения Башира и в среду назначил дипломата Дональда Бута специальным посланником в Судане.

11 апреля 2019 года в Судане произошел военный переворот, в ходе которого был отстранен от руководства президент Омар аль-Башир.

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Зарубежная хроника
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