Пятница, 14 Июня 2019 года
10:35:24 МСК

ООН: атака хуситов на саудовский аэропорт — угроза всему региону

Политика

Организация Объединенных Наций признала атаку хуситов на саудовский международный аэропорт Абха угрозой безопасности всего региона

Сана, 14 июня 2019, 10:35 — REGNUM  13 июня Организация Объединенных Наций выразила свою обеспокоенность по поводу атаки хуситов, военизированной группировки шиитов-зейдитов, действующей на территории Йемена, на международный аэропорт Абха в Саудовской Аравии. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ, об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Фархан Хак также добавил, что действия хуситов не просто поставили под угрозу региональную безопасность, но и могут подорвать политический процесс в Йемене, в котором ООН играет важную роль.

В своем заявлении Хак отметил: «Мы настоятельно призываем все стороны предотвращать любые инциденты, которые могут обострить текущую ситуацию и создать серьезную угрозу для национальной и региональной безопасности, а также подорвать политический процесс в стране».

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года между официальным правительством, поддерживаемым арабской коалицией ОАЭ и Саудовской Аравии, и хуситами.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить