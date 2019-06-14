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Президент Чили отправил в отставку шестерых министров

Политика

В последние недели уровень поддержки президента и его правительства упал до 25%

Сантьяго, 14 июня 2019, 10:12 — REGNUM  Президент Чили Себастьян Пиньера проводит вторую масштабную кадровую перестановку в правительстве за 15 месяцев своего президентства. 13 июня президент отправил в отставку шестерых министров, пишет газета El Pais.

Новые лица возглавят министерства энергетики, инфраструктуры, социального развития, экономики, здравоохранения и иностранных дел. Писателя Роберто Ампуэро, руководившего натиском Чили на Венесуэлу и боровшегося за создание новой региональной организации PROSUR, на посту министра иностранных дел заменит Теодоро Рибера. Рибера был министром юстиции в 2011−2012 годах во время первого президентского срока Пиньеры.

Кадровые перестановки связаны с низкой популярностью Пиньеры. Последние опросы показали, что курс президента поддерживают 25%, а уровень неодобрения вырос до 50%. Во втором туре президентских выборов 2017 года за него проголосовали 54% избирателей.

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Внутренняя политика стран Латинской Америки
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