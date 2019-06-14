В Казахстане назначили руководителя агентства по противодействию коррупции

Нур-Султан, , 10:11 — REGNUM Алик Шпекбаев назначен руководителем вновь созданного в Казахстане агентства по противодействию коррупции. Соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщили 14 июня в пресс-службе главы государства.

Ранее Шпекбаев возглавлял реорганизованное агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции. С 2014 по 2017 год он служил в национальном бюро по противодействию коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о разделении агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции на два государственных органа: агентство по противодействию коррупции и агентство по делам государственной службы.

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