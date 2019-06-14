Эр-Рияд: Иран вмешивается во внутренние дела государств региона уже 40 лет

Эр-Рияд, , 10:28 — REGNUM 13 июня замминистра обороны Саудовской Аравии Халид бин Салман заявил о том, что Иран на протяжении последних 40 лет постоянно вмешивается во внутренние дела других государств. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ, данное заявление чиновник опубликовал в своем «Твиттере».

Салман также отметил, что «иранский режим распространяет хаос, смерть и разрушения, финансируя террористические организации, в том числе и хуситов», военизированную группировку шиитов-зейдитов, действующую на территории Йемена. Салман добавил, что 12 июня хуситы атаковали международный аэропорт Абха в Саудовской Аравии при поддержке Ирана.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года между официальным правительством, поддерживаемым арабской коалицией ОАЭ и Саудовской Аравиии, и хуситами.