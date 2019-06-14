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Президент Ирана: США уже использовали все возможности для давления на ИРИ

Политика

Пустые угрозы вскоре должны прекратиться

Президент Ирана: США уже использовали все возможности для давления на ИРИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Хасан Рухани

Тегеран, 14 июня 2019, 11:05 — REGNUM  Президент Ирана Хасан Рухани в ходе встречи с кабинетом министров Ирана заявил, что США исчерпали все возможности для оказания давления на Исламскую республику, в связи с чем пустые угрозы вскоре должны прекратиться. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам президента, вопреки пропаганде недоброжелателей, сегодня Иран находится в удовлетворительном состоянии.

Хасан Рухани подчеркнул, что подход США к оказанию максимального давления на Иран называется «экономическим терроризмом», которому иранский народ усиленно сопротивляется. Комментируя визит министра иностранных дел Германии Хайко Мааса в Москву, дипломат отметил, что «если даже один из ведущих европейских дипломатов заявляет о неверном пути США и активно продолжает поддерживать СВПД, то мы еще раз убеждаемся в стойкости и величии иранской нации».

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Зарубежная хроника
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