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МИД ИРИ: Иран не должен в одиночку нести издержки по сохранению СВПД

Политика

«Ядерная сделка» будет справедливой только тогда, когда утраченный баланс между Европой, США и Ираном восстановится

Тегеран, 14 июня 2019, 21:46 — REGNUM  Заместитель министра иностранных дел Ирана Голамхоссейн Дехгани в ходе встречи с руководством МАГАТЭ заявил о том, что Иран не должен быть единственной страной, пытающейся сохранить «ядерную сделку» и несущей соответствующие издержки. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Чиновник посетовал на то, что, несмотря на полное выполнение Ираном ядерной сделки, США решили нарушить резолюцию Совета Безопасности ООН №2231, покинуть СВПД и создать угрозу миру и стабильности. При этом дипломат обвинил европейских партнеров по СВПД в том, что они, выступая в поддержку «ядерной сделки», не предприняли никаких практических мер против Вашингтона.

По мнению Голамхоссейна Дехгани, «ядерная сделка» будет справедливой только тогда, когда утраченный баланс между Европой, США и Ираном восстановится. В связи с этим он призвал европейских политиков «проявить добрую волю» и предпринять серьезные шаги по сохранению СВПД.

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Зарубежная хроника
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