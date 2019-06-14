Пятница, 14 Июня 2019 года
11:32:49 МСК

Спикер Меджлиса ИРИ: визит Абэ в Иран показал открытость Тегерана к диалогу

Политика

Иран всегда ведет диалог с друзьями и партнерами, которые заинтересованы в этом

Спикер Меджлиса ИРИ: визит Абэ в Иран показал открытость Тегерана к диалогу
Иван Шилов © ИА REGNUM
Синдзо Абэ

Тегеран, 14 июня 2019, 11:27 — REGNUM  Спикер Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана Али Лариджани заявил, что визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Тегеран является примером открытости Ирана к диалогу по текущим проблемам. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Политик отметил, что Иран всегда ведет диалог с друзьями и партнерами, которые заинтересованы в этом. Так, по мнению Али Лариджани, Япония является одной из тех стран, с которыми Иран проводил продуктивные консультации по важнейшим политическим и экономическим проблемам, что в дальнейшем вылилось в активное торговое сотрудничество между двумя странами.

Али Лариджани также заявил, что если все партнеры Ирана будут вести себя «подобающим образом», то будет гораздо легче решить международные проблемы. США, к примеру, создают сегодня одни лишь трудности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить