Спикер Меджлиса ИРИ: визит Абэ в Иран показал открытость Тегерана к диалогу

Тегеран, , 11:27 — REGNUM Спикер Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана Али Лариджани заявил, что визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Тегеран является примером открытости Ирана к диалогу по текущим проблемам. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Политик отметил, что Иран всегда ведет диалог с друзьями и партнерами, которые заинтересованы в этом. Так, по мнению Али Лариджани, Япония является одной из тех стран, с которыми Иран проводил продуктивные консультации по важнейшим политическим и экономическим проблемам, что в дальнейшем вылилось в активное торговое сотрудничество между двумя странами.

Али Лариджани также заявил, что если все партнеры Ирана будут вести себя «подобающим образом», то будет гораздо легче решить международные проблемы. США, к примеру, создают сегодня одни лишь трудности.