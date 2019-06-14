США ввели санкции против иракской компании, связанной с КСИР Ирана

Тегеран, , 10:54 — REGNUM США ввели санкции в отношении иракской компании South wealth resources Co., а также персональные ограничения в отношении двух сотрудников данного предприятия. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr со ссылкой на министерство финансов США.

Согласно источнику, иракская компания была «финансовым каналом» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана и помогала ему осуществлять финансовые операции в обход санкций. США также обвинили иракское предприятие в помощи КСИР в осуществлении незаконного оборота оружия на сотни миллиардов долларов.

Напомним, что 8 апреля Корпус Стражей Исламской Революции ВС Ирана был внесен в террористический список США. КСИР — элитное военно-политическое формирование в составе Вооруженных сил Ирана, созданное после Исламской революции в 1979 году.