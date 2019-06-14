Спикер парламента ИРИ: торговый механизм с ЕС должен включать экспорт нефти

Тегеран, , 12:29 — REGNUM Спикер Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана Али Лариджани в ходе визита в провинцию Северный Хорасан заявил, что торговый механизм INSTEX, разрабатываемый Ираном вместе со странами ЕС, должен обязательно включать в себя упрощение финансовых операций, связанных с экспортом нефти. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Парламентарий отметил, что запуск INSTEX, который до сих пор еще не начал функционировать — это единственное, что сделали европейцы в отношении СВПД. Лидеры стран Евросоюза должны пересмотреть свой подход к соблюдению «ядерной сделки», иначе через месяц «ситуация кардинально изменится».

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) или «ядерная сделка» был заключен в 2015 году лидерами Ирана, США, Франции, Великобритании, России, Китая и Германии. Документ отменил международные санкции в отношении Ирана, связанные с его ядерной программой.

В 2018 году американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из СВПД и возобновил санкции в отношении ИРИ. В мае 2019 года Иран приостановил часть своих обязательств по соглашению и потребовал от стран Евросоюза начать выполнять свои обязательства по «сделке» в течение двух месяцев.