ВВС Новой Зеландии выделят $1 млрд на закупку новых самолетов

Веллингтон, , 10:52 — REGNUM ВВС Новой Зеландии планируют выделить 1 миллиард долларов на модернизацию военных самолетов C-130 Hercules. Об этом сообщает новозеландский новостной портал News Now.

Новозеландское правительство планирует заменить устаревшие транспортные самолеты C-130 Hercules на новые C-130J-30 Super Hercules. По словам министра обороны Рона Марка, покупка 5 новых самолетов Hercules является приоритетным проектом на 2019 год.

Тяжёлые транспортные самолеты необходимы для перевозки грузов и личного состава по всей стране и южной части Тихого океана.

Самолеты C-130 Hercules находятся на вооружении ВВС Новой Зеландии с 1960 года и заметно устарели — сейчас уже требуется их глубокая модернизация.

C-130J-30 Super Hercules полностью соответствует требованиям министерства обороны Новой Зеландии: он обеспечивает необходимую дальность полета и боевую нагрузку.

На сегодняшний день Super Hercules используется в 21 стране мира, в том числе и в США, Великобритании, Канаде и Австралии, которые являются основными союзниками Новой Зеландии.