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Порошенко надеется на объединение с партией Зеленского в Раде

Политика

Партия Петра Порошенко может вообще не пройти в Раду

Порошенко надеется на объединение с партией Зеленского в Раде
Иван Шилов © ИА REGNUM
Порошенко и Зеленский

Киев, 14 июня 2019, 09:58 — REGNUM  Бывший президент Украины Пётр Порошенко, возглавляющий партию «Европейская солидарность», надеется, что в новой Верховной раде его партия объединится с президентской силой «Слуга народа». Об этом Порошенко заявил 13 июня в эфире телеканала «Прямой».

Отвечая на вопрос об объединении с партией президента Украины Владимира Зеленского, Порошенко заявил:

«Я высказываю надежду, что нам удастся объединиться для того, чтобы продолжить наше движение в Европейский союз и НАТО».

Напомним, по данным экспертов, попадание «Европейской солидарности» в Верховную раду находится под вопросом.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава избирательного штаба партии «Слуга народа» заявил, что его партия не будет объединяться со старыми политическими силами.

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Политическая жизнь Украины
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