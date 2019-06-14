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Спецпосланник США по КНДР обсудил санкции с постпредами стран Совбеза ООН

Политика

КНДР, Россия и Китая выступают за ослабление санкционного режима и требуют от США уступок

Пхеньян, 14 июня 2019, 11:00 — REGNUM  Спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигэн провёл закрытое совещание с постредами стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Предметом обсуждения стала обстановка на Корейском полуострове и недавнее письмо лидера КНДР Ким Чен Ына, отправленное президенту США Дональде Трампу. Также на встрече присутствовали постпреды Южной Кореи — Чхо Тэ Юль и Японии — Коро Бесшо.

После провала саммита США-КНДР в Ханое 28 февраля, ситуация на Корейском полуострове остаётся патовой. Отсутствие прогресса не устраивает ни одну из сторон, однако КНДР не готова идти на односторонние уступки и требует от США встречных шагов.

Впрочем, Стивен Бигэн, по словам источника, знакомого с ходом переговоров, назвал письмо Ким Чен Ына положительным сигналом к продолжению переговоров по денуклеаризации.

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Зарубежная хроника
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