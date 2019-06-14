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На выборы челябинского губернатора заявился четвёртый самовыдвиженец

Политика

Впереди сбор подписей граждан и депутатов

Челябинск, 14 июня 2019, 09:47 — REGNUM  В Челябинской области на выборы губернатора заявился четвёртый самовыдвиженец. Им стал Сергей Морозов, сообщили журналистам в облизбиркоме.

Документы он сдал 14 июня в 10:40 по местному времени. Теперь ему предстоит собрать в свою поддержку подписи 13 169 граждан или 0,5% всех избирателей, а также 266 муниципальных депутатов (муниципальный фильтр в регионе определён в 7%).

Сергей Морозов является одним из представителей организации «Левый фронт». Напомним, выборы губернатора пройдут 8 сентября.

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Выборы губернатора Челябинской области — 2019
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