На выборы челябинского губернатора заявился четвёртый самовыдвиженец

Челябинск, , 09:47 — REGNUM В Челябинской области на выборы губернатора заявился четвёртый самовыдвиженец. Им стал Сергей Морозов, сообщили журналистам в облизбиркоме.

Документы он сдал 14 июня в 10:40 по местному времени. Теперь ему предстоит собрать в свою поддержку подписи 13 169 граждан или 0,5% всех избирателей, а также 266 муниципальных депутатов (муниципальный фильтр в регионе определён в 7%).

Сергей Морозов является одним из представителей организации «Левый фронт». Напомним, выборы губернатора пройдут 8 сентября.