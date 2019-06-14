Китай предостерег Южную Корею от неверного выбора в торговой войне

Сеул, , 10:27 — REGNUM В связи с набирающей обороты торговой войной между Китаем и США Пекин активно начинает искать себе союзников — в том числе и в лице Южной Кореи. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Правительство Китая предостерегает Южную Корею от неверного выбора в торговой войне с США. Пекин считает, что Сеул должен сам выработать свою линию поведения, а не безоговорочно следовать в фарватере политики Вашингтона. Китай является главным торговым партнёром Южной Кореи, товарооборот с которым превосходит объём торговли с США и ЕС, вместе взятыми. В случае, если Сеул предпримет ряд враждебных шагов в отношении Китая, экономике Южной Кореи может быть нанесен сильный ущерб, полагают эксперты.

Прецедент уже был: в 2017 году в Южной Корее началось развертывание американской батареи противоракетной обороны THAAD; земельный участок был предоставлен корпорацией Lotte. Китай выступил резко против размещения батареи ПРО и наказал и Южную Корею, и Lotte: были введены ограничения на посещение туристами Южной Кореи, а сотни магазинов Lotte в Китае были закрыты. В результате экономика Южной Кореи понесла многомиллиардные убытки.