Пятница, 14 Июня 2019 года
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Парламент Дании намерен возбудить дело против министра по делам мигрантов

Политика

Роль датского министра по делам мигрантов и интеграции Ингер Стойберг в незаконном разделении семейных пар беженцев при подаче прошения о предоставлении убежища стала еще одной темой переговоров по формированию датского правительства

Копенгаген, 14 июня 2019, 10:56 — REGNUM  Большинство в датском Фолькетинге (парламенте) намерено возбудить дело против нынешнего министра по делам мигрантов и интеграции Ингер Стойберг. Ей инкриминируют участие внезаконном разделении пар беженцев в процессе подачи заявления о предоставления убежища на территории Дании. Ситуация стала также еще одной темой переговоров по формированию правительства.

Требование начать расследование в отношении Стойберг звучало со стороны «красного блока» и до парламентских выборов, но тогда расследование инициировать не удалось, поскольку в Фолькетинге «красные партии» составляли меньшинство, но сейчас — это более чем реально — об этом сообщает датское информационное агентство «TV2».

Политический комментатор Ханс Энегелль заявил, что данное дело может повлечь за собой для действующего министра крайне серьезные последствия. Ингер Стойбрег, в свою очередь, утверждает, что никогда не пыталась нарушить закон.

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Зарубежная хроника
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