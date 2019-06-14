Парламент Дании намерен возбудить дело против министра по делам мигрантов

Копенгаген, , 10:56 — REGNUM Большинство в датском Фолькетинге (парламенте) намерено возбудить дело против нынешнего министра по делам мигрантов и интеграции Ингер Стойберг. Ей инкриминируют участие внезаконном разделении пар беженцев в процессе подачи заявления о предоставления убежища на территории Дании. Ситуация стала также еще одной темой переговоров по формированию правительства.

Требование начать расследование в отношении Стойберг звучало со стороны «красного блока» и до парламентских выборов, но тогда расследование инициировать не удалось, поскольку в Фолькетинге «красные партии» составляли меньшинство, но сейчас — это более чем реально — об этом сообщает датское информационное агентство «TV2».

Политический комментатор Ханс Энегелль заявил, что данное дело может повлечь за собой для действующего министра крайне серьезные последствия. Ингер Стойбрег, в свою очередь, утверждает, что никогда не пыталась нарушить закон.