Индонезия и Польша выразили намерение расширять двусторонние связи

Варшава, , 09:50 — REGNUM Правительства Индонезии и Польши привержены расширению сотрудничества между двумя странами через польско-индонезийскую группу двустороннего сотрудничества, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что приверженность расширению сотрудничества между странами была отмечена председателем польско-индонезийской группы сотрудничества Данутой Пьетрашевской во время встречи с послом Индонезии в Польше Сити Нуграха Маулудия.

Посол Индонезии высоко оценила расширяющееся сотрудничество между парламентами Польши и Индонезии в последние годы, одним из примеров которого стал обмен визитами.

Сити Нуграха Маулудия предложила организовать регулярные встречи между индонезийскими и польскими представителями. Например, каждые шесть месяцев.

Напомним, польско-индонезийская группа двустороннего сотрудничества была сформирована как средство укрепления партнерства между парламентами двух стран, так и двусторонних отношений в целом в различных областях, включая торговлю и инвестиции, высшее образование, культуру и туризм.