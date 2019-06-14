СМИ узнали о назначении отстающим российским регионам министров-кураторов

Москва, , 09:37 — REGNUM Российские федеральные министры станут кураторами десяти российских регионов с самой слабой экономикой, сообщают 14 июня «Ведомости» со ссылкой на соответствующее письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву от вице-премьера Виталия Мутко.

Так, глава Минэкономразвития Максим Орешкин будет курировать Алтай, Карелию и Туву, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев — Адыгею, министр строительства Владимир Якушев — Марий Эл, министр труда Максим Топилин — Алтайский край, министр финансов Антон Силуанов — Курганскую область.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что с учётом динамики развития российских городов, наблюдавшейся в 2010—2017 годах, среднему российскому городу-миллионнику потребуется порядка 100 лет, чтобы догнать Москву в развитии.

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