Папа римский отчитал своих нунциев за критику за его спиной

Ватикан, , 09:42 — REGNUM 13 июня папа римский Франциск провел встречу в Риме со своими послами, во время которой отчитал их за заочную критику в свой адрес, пишет газета El Pais.

На собрание прибыли 98 действующих и 46 отставных нунциев, а также пять постоянных представителей Ватикана в международных организациях.

«Невозможно быть представителем понтифика, критикуя папу за его спиной, ведя блоги или присоединяясь к враждебным по отношению к нему, к куриям и Римской церкви группам», — заявил Франциск.

Папа римский велел своим подчиненным не поддаваться сплетням, не критиковать его за спиной и избегать роскоши. Подобные встречи со своими представителями за границей папа римский проводит раз в три года с 2013 года.

Газета El Pais вспоминает один громкий случай нелояльности нунция по отношению к Франциску. Летом 2018 года бывший нунций в Вашингтоне Карло Мария Вигано в письме напрямую обвинил понтифика в сокрытии информации о преступлениях кардинала Теодора Маккаррика.

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