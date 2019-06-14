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Партия Зеленского не поддерживает федерализацию Украины — Разумков

Политика

Разговоры о федерализации Украины инициируются «одним государством»

Киев, 14 июня 2019, 09:29 — REGNUM  Партия «Слуга народа» не поддерживает идею федеративного устройства Украины, заявил 13 июня председатель партии Дмитрий Разумков в эфире телеканала «1+1».

"О том понимании федерализации, которое сегодня педалируется на мировой арене, в первую очередь одним государством, речи, конечно же, идти не может», — рассказал он.

Разумков отметил, что мнение украинского общества должно быть услышано, поэтому «Слуга народа» намерена предложить законопроект о народовластии, который позволит населению влиять на власть путём проведения референдумов.

Вопрос о федерализации возник в связи с заявлением представителя президента в Верховной раде Руслана Стефанчука о планах по созданию двухпалатного парламента, свойственного именно федеративным государствам.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявление Стефанчука было раскритиковано украинскими экспертами как «непрофессиональное», «рискованное» и «несвоевременное».

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Политическая жизнь Украины
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