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Саудовская Аравия согласилась с позицией США по инциденту в Оманском заливе

Политика

Королевство не видит причин не согласиться с госсекретарем США Майком Помпео

Эр-Рияд, 14 июня 2019, 09:16 — REGNUM  Саудовская Аравия возложила ответственность за атаку на нефтяные танкеры в Оманском заливе на Иран, согласившись с позицией Соединенных Штатов, заявил глава МИД этой страны Адиль аль-Джубейр.

Комментируя инцидент в Оманском заливе, министр заявил, что королевство не видит причин не согласиться с госсекретарем США Майком Помпео, ранее заявившем о том, что Тегеран несет ответственность за нападение на судна, сообщает Al Arabiya.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 13 июня нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous подали сигнал бедствия после атаки на них в Оманском заливе. Экипажи танкеров были спасены. Среди моряков оказались граждане Российской Федерации, Грузии и Филиппин.

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Подрыв танкера Front Altair в Оманском заливе
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