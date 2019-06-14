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Глава избиркома Екатеринбурга занял высокий пост в мэрии

Политика

Ранее аппарат администрации города возглавлял «серый кардинал» Владимир Тунгусов

Екатеринбург, 14 июня 2019, 09:05 — REGNUM  Председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров занял должность руководителя аппарата мэрии. Документ о его назначении уже подписал мэр Александр Высокинский, пишут местные СМИ.

Сам чиновник уже подтвердил журналистам своё назначение. К обязанностям он приступит 24 июня,

Должность руководителя аппарата ранее занимал Владимир Тунгусов, который возглавлял его в статусе вице-мэра. Затем она была упразднена. Но весной 2019 года её было решено вернуть.

Илья Захаров родился в Свердловске 19 июля 1975 года. Избирательную комиссию города возглавил 19 октября 2007-го. Осенью 2018 года он мог возглавить избирательную комиссию Свердловской области. Однако тогда этого не произошло.

По мнению некоторых наблюдателей, должность руководителя аппарата была воссоздана специально для него.

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